РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июн. В текущем году в Котельниках планируют провести реконструкцию храма Казанской иконы Божией Матери XVII века, которая находится на улице Малой Колхозной в микрорайоне Силикат, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В администрации Котельников в четверг прошла рабочая встреча по вопросу реконструкции храма Казанской иконы Божией Матери XVII века. В ней приняли участие благочинный Люберецкого округа священник Вячеслав Новак, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери священник Павел Сударев, депутаты. По словам архитектора Нины Быковской, храму требуется ремонт фасада. В помещении, где идет лестница в верхний храм, все почернело и есть грибок. Если будет восстановлено отопление, то можно будет избежать появление конденсата.

«Поддерживаю такое решение. Реконструкция пройдет уже в текущем году (в 2018 году – ред.). Лично восстанавливал ни один храм. Для жителей города, прихожан храма мы должны сделать такое благое дело. Будем дополнительно встречаться и обсуждать. На следующей неделе поймем, когда сможем приступить к работам и что именно необходимо сделать», – сказал Булгаков.

Он отметил, что на сегодняшний день в Московской области проводится большая работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры. Булгаков подчеркнул, что в части реализации данного проекта будет разработана дорожная карта с видами работ и сроками их выполнения.

Храм Казанской иконы Божией Матери, заложенный в Котельниках в 1675 году царем Алексеем Михайловичем, расположен в микрорайоне Силикат. Он был освящен в 1685 году. Его главной святыней является Казанская икона Божией Матери XVII века, написанная мастерами Оружейной Палаты.

В храме есть иконы и ковчежцы с частицами святых мощей. На праздники сюда приходят сотни прихожан, в том числе жители Лыткарина и Люберец. Развито молодежное движение, ведется большая социальная работа: поздравление престарелых людей, певческие олимпиады церковных хоров, работает общество трезвости, направляются посылки в места лишения свободы. Регулярно проходят паломнические поездки с прихожанами и пожилыми гражданами. В 1960 году храм стал памятником архитектуры республиканского значения.

На данный момент внешний вид находится в плохом состоянии. Ремонт фасада проводился почти 20 лет назад.