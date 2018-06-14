РИАМО - 14 июн. Индекс потребительских цен на товары и услуги в Москве в мае 2018 года составил 100,4%, с начала года инфляция достигла 1,8%, сообщается на сайте Мосгорстата.

«В мае 2018 года по сравнению с апрелем 2018 года индекс потребительских цен на товары и услуги в Москве составил 100,4%. Продовольственные товары подорожали на 0,2%, непродовольственные товары – на 0,8%, платные услуги – на 0,2%», – отмечается в сообщении.

По сравнению с декабрем 2017 года потребительские цены на товары и услуги повысились на 1,8%, в том числе на продовольственные товары – на 2,7%, непродовольственные товары – на 2,1%, платные услуги – на 0,5%.

По данным Росстата, в мае 2018 года индекс потребительских цен в России составил 100,4%, с начала года – 101,6% (в мае 2017 года – 100,4%, с начала года – 101,7%).