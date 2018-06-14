РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июн. В подмосковном Подольске при строительстве нового торгово-развлекательного центра на месте Центрального рынка может измениться движение транспорта на улице Комсомольской на участке от улицы Рабочей до площади Ленина, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался, что в горокруге нет крупных торговых центров и современных кинотеатров. Имеющиеся не устраивают размером и ассортиментом, а также уровнем обслуживания.

«В настоящее время ведется работа по согласованию размещения ТРЦ на территории в границах улиц Комсомольская, Матросская, Советская (Центральный рынок), основные проектные решения согласованы. Проблемным вопросом остается организация транспортного обслуживания данной территории, что предполагает внесение изменений в схему территориального планирования транспортного обслуживания Московской области касательно улицы Комсомольской на участке от улицы рабочей до площади Ленина», - сказал председатель комитета по строительству и архитектуре Сергей Цаплинский.

По его словам, предложения администрации по внесению необходимых изменений в данную схему подготовлены и направлены в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области. Реализация проекта по строительству торгово-развлекательного центра на указанной территории возможна в 2019-2021 годах.

Также в Подольске планируется реализация инвестиционного проекта по строительству двух многофункциональных культурно-информационных медиацентров на улице Кирова, 23, на два киноконцертных зала по 150 мест и четыре кинозала на 120 мест каждый, а также на улице 43-й Армии на четыре кинозала на 120 мест каждый.