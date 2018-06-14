РИАМО (СТУПИНО) - 14 июн. Городской округ Ступино снова включили в областную программу «Родники Подмосковья», в текущем году благоустроят родник рядом с деревней Соколова Пустынь, сообщила Ступинскому информагентству начальник отдела охраны окружающей среды городского округа Ступино Виктория Емельянова.

«В этом году (в 2018 году – ред.) будет благоустроен родник близ второго водоподъема, рядом с деревней Соколова Пустынь. Строительство планируется начать в III квартале», – сказала Емельянова.

По ее словам, городской округ Ступино и в прошлом году вошел в программу «Родники Подмосковья», благодаря которой благоустроили источник в селе Старая Ситня.

По информации агентства, всего в текущем году планируется благоустроить 20 источников в Егорьевске, Ступине, а также Серпуховском, Пушкинском и Солнечногорском районах.