РИАМО - 14 июн. Двухэтажный жилой дом 1948 года постройки признали аварийным в Дрезне городского округа Орехово-Зуево после проверки Госжилинспекции Московской области, власти города приняли решение его снести, сообщается на сайте жилищного ведомства.

«Глава Дрезны подписал постановление, которое признает аварийным и подлежащим сносу дом №5 в Школьном проезде. Как сообщил руководитель надзорного ведомства Вадим Соков, начать процедуру расселения жителей двухэтажного дома 1948 года постройки местным властям пришлось после получения результатов проверки надзорного ведомства», - говорится в сообщении.

Жители дома отмечали очень ветхое состояние дома и жаловались на бездействие управляющей компании.

«Признание аварийности многоквартирных домов – полномочие органов местного самоуправления. Власти Дрезны провели необходимую работу. Они отчитались перед Госжилинспекцией, что дом №5 в Школьном проезде признан аварийным и подлежащим сносу. Теперь администрация должна расторгнуть договоры социального найма с нанимателями жилых помещений и организовать расселение жителей», - отметил Соков.

Он сообщил, что до того, как завершится расселение, управляющая организация «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» должна проводить ежедневный мониторинг состояния конструкций дома.