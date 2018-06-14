Специальная фан-зона для футбольных фанатов, рассчитанная на 25 тысяч человек, открылась на Воробьевых горах, у Главного здания МГУ имени М. В. Ломоносова. В дни проведения ЧМ-2018 здесь проходит Фестиваль болельщиков Чемпионата мира FIFA 2018. Это позволяет болеть за любимые команды без посещения стадиона. Каков порядок посещения фан-зоны и как туда попасть, читайте в материале РИАМО.

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Место

Где: Москва, Воробьевы горы, Университетская площадь

Когда: с 14 июня по 15 июля 2018 года

Вместимость: 25 тысяч человек

Вход: свободный

В фан-зоне можно смотреть прямые трансляции матчей ЧМ в прямом эфире на больших экранах. Всего с 14 июня по 15 июля можно будет увидеть 56 игр (за исключением нескольких встреч третьего тура группового этапа, которые начинаются в одно время).

В перерывах между матчами для зрителей ждут концерты и другие массовые мероприятия.

Со смотровой площадки Воробьевых гор открывается панорама Москвы и вид на главную аренду ЧМ 2018 – стадион «Лужники». Крыша стадиона превращена в гигантское интерактивное табло, где будет отображаться текущий счет игр.

На территории фан-зоны установлены:

- большая сцена и главный медиаэкран площадью 144 квадратных метра;

- 6 дополнительных экранов размером 8 х 4 метра;

- фуд-корт, детские площадки, магазин сувениров, стенд ФИФА, зоны спонсоров;

- штабы безопасности, волонтеров и медиков;

- специальная зона для маломобильных посетителей.

В фан-зоне разрешена продажа пива и безалкогольных напитков.

На территории фан-зоны будет обеспечена качественная мобильная связь, санитарные зоны.

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Режим работы

14 июня – 15 июля 2018, вход на фестиваль в дни игр свободный.

Фан-зона открывается за 3 часа до начала матча и закрывается через час после окончания.

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Как добраться

Проезд автотранспорта в непосредственной близости МГУ на весь период проведения ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля будет закрыт, кроме машин экстренных служб.

Для удобства болельщиков установлены дополнительные навигационные указатели, задающие направление движения к фан-зоне от станций метро «Воробьевы горы», «Университет», «Ленинский проспект» и остановок общественного транспорта.

До фан-зоны на Воробьевых горах будут курсировать бесплатные шаттлы № S8, следующие от станции метро «Киевская», и № S2 до станции метро «Ленинский проспект» и станции МЦК «Площадь Гагарина».

Проход на территорию фан-зоны осуществляется через 4 КПП.

Проход болельщиков на территорию МГУ будет закрыт. Доступ на территорию имеют только студенты, абитуриенты, преподаватели и другие сотрудники. Проход будет осуществляться через один КПП со стороны Ломоносовского проспекта.

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Ограничения движения автомобилей

С 14 июня по 15 июля на Воробьевых горах будет организована пешеходная зона.

Движение автомобильного транспорта перекроют:

— на улице Косыгина (от разворота в районе дома 30, строения 3 до разворота в районе дома 28, строения 21);

— на Мичуринском проспекте (от разворота около северного вестибюля станции метро «Ломоносовский проспект» до Университетского проспекта);

— на Университетской площади;

— на Университетском проспекте (от Менделеевской улицы до улицы Лебедева, а также от Мичуринского проспекта до Менделеевской улицы).

Для автомобилистов, не имеющих пропуска, также закроют проезд:

— по улице Академика Самарского;

— по улице Академика Хохлова;

— по улице Колмогорова;

— по двум участкам улицы Косыгина — от Мичуринского проспекта до разворота в районе дома 30, строения 3 и от разворота в районе дома 28, строения 21 до проспекта Вернадского;

— по улице Лебедева;

— по Менделеевской улице;

— по Мичуринской аллее;

— по участку Университетского проспекта от улицы Лебедева до проспекта Вернадского.

Автомобилисты могут объехать зону ограничений по проспекту Вернадского и Мичуринскому проспекту.

Контакт-центр «Московский транспорт»: 3210 – с мобильного телефона (для абонентов «Билайн», «Мегафон», МТС, Tele2), +7 (495) 539-54-54 – с городского.

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Расписание матчей

Чемпионат мира по футболу FIFA проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия впервые принимает мировое футбольное первенство. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал пройдут на стадионе «Лужники» в Москве. Всего в «Лужниках» проведут 7 игр, на стадионе «Спартак» - 5.

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