РИАМО - 14 июн. Трибуны столичного стадиона «Лужники», где в четверг открывается чемпионат мира по футболу-2018, постепенно заполняют болельщики, многие пришли с флагами своих стран, барабанами и дудками, передает корреспондент РИАМО.

Фанаты в национальной одежде группами проходят на стадион, фотографируются, общаются и знакомятся друг с другом.

Ранее корреспондент РИАМО сообщал, что к стадиону «Лужники», едут толпы иностранных и российских болельщиков, многие из них одеты в яркую национальную одежду или форму своей сборной. На улицах и в вагонах метро без труда можно заметить французов, мексиканцев, аргентинцев, колумбийцев и бразильцев.

В четверг в Москве открывается чемпионат мира по футболу 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

Первая игра пройдет на стадионе «Лужники», где сборная России сразится в первом туре в группе А с командой Саудовской Аравии.