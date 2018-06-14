РИАМО - 14 июн. Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве возбудило дело в отношении сети продуктовых магазинов «Магнолия» за незаконное распространение рекламы сигарет, сообщается на сайте столичного антимонопольного ведомства.

«Московское УФАС России возбудило дело против столичной сети магазинов продуктов «Магнолия» (ЗАО «ТиК ПРОДУКТЫ») за распространение рекламы сигарет Marlboro. В ближайшее время компания должна будет объяснить, почему такая реклама появилась в ее продуктовых магазинах», – говорится в сообщении.

Рассмотрение дела назначено на 28 июня, добавляется на сайте.

ФАС напоминает, что реклама табака, табачной продукции, изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок на территории РФ запрещено.