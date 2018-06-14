РИАМО - 14 июн. Около 100 тысяч человек могут посетить московский международный форум «Город образования», который пройдет на ВДНХ в 75 павильоне с 31 августа по 2 сентября, сообщил журналистам в четверг программный директор форума, директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин.

Международный форум «Город образования» - крупнейшая коммуникационная и выставочная площадка, демонстрирующая практический опыт по интеграции ресурсов Москвы для эффективной реализации идей открытого образования, использования потенциала организаций наук, культуры, бизнеса с целью формирования у школьников компетенций, необходимых в будущей профессии и жизни в высокотехнологичном городе.

«В этом году мы думаем поставить рекорд, начинается новый учебный год, мы надеемся, что около 100 тысяч человек станут жителями «Города образования», то есть его участниками. Наш форум станет одним из крупнейших образовательных форумов в Москве, в России и в мире», - сказал Марков.

Он отметил, что на форуме выступят более 200 ведущих российских и зарубежных спикеров.

«В этом году немножко изменим формат. Весь 75-й павильон станет одним большим классом. У нас будут классы, например, инженерный, медицинский, экологический, а также экспозиция, посвященная московской электронной школе и кадетскому образованию; конечно, много интерактива - то, что будет интересно наши школьникам», - добавил Марков.

По его словам, в ближайшее время откроется интерактивный сайт Moscowglobalforum.ru, где будет вся информация о форуме «Город образования».