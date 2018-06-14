РИАМО - 14 июн. Московский международный форум «Город образования» пройдет на ВДНХ в 75-м павильоне с 31 августа по 2 сентября, сообщил журналистам в четверг программный директор форума, директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин.

«В этом году московский международный форум пройдет в течение четырех дней с 30 августа по 2 сентября на ВДНХ. В этом году у нас будет весь 75-й павильон – это более 20 тысяч квадратных метров под выставочную программу, под деловую программу, под мастер-классы и под многое другое, что станет активной частью нашего форума», – сказал Кузьмин.

Он отметил, что в деловой программе форума выступят ведущие российские и зарубежные спикеры.

«Мы приглашаем представителей крупнейших городов мира, которые отвечают за образование в этих городах, чтобы вместе пообсуждать образовательную повестку 2018 года и образовательные тренды будущего», – добавил Кузьмин.

По его словам, на форуме представители средств массовой информации, которые на протяжении длительного периода активно освящают события в российском образовании, получат премию.

«Миссия форума – прежде всего нам хотелось бы презентовать городскую среду, как единое образовательное пространство, показать те достижения, которые Москва смогла достичь в системе образования, представить город, как открытую площадку для диалога и популяризации современных образовательных технологий», – сказал заместитель руководителя департамента образования Москвы Александр Молотков.

Он отметил, что организатором форума выступает правительство столицы в лице департаментов образования, внешнеэкономических и международных связей и информационных технологий столицы.

Международный форум «Город образования» – крупнейшая коммуникационная и выставочная площадка, демонстрирующая практический опыт по интеграции ресурсов Москвы для эффективной реализации идей открытого образования, использования потенциала организаций наук, культуры, бизнеса с целью формирования у школьников компетенций, необходимых в будущей профессии и жизни в высокотехнологичном городе.