РИАМО - 14 июн. В Пушкинском районе Подмосковья в текущем году отремонтируют 82 участка дорог протяженностью более 55 километров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Ремонт выполнят на 15 участках региональных дорог общей протяженностью порядка 35 километров и на 67 участках муниципальной улично-дорожной сети протяженностью 20 километров с привлечением софинансирования из Дорожного фонда Московской области», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

По его словам, в 2018 году увеличился объем софинансирования из регионального Дорожного фонда на ремонт муниципальных дорог. Так, в 2018 году из фонда на ремонт муниципальной улично-дорожной сети Пушкинского района выделено свыше 168 миллионов рублей, что на 39 миллионов больше чем в прошлом году.

«В период с 2017 по 2018 годы в Пушкинском районе будет отремонтировано около 20% от всей протяженности автодорожной сети», – подчеркнул Тресков.

Ремонтные работы на автодорогах планируется завершить в сентябре.

В 2017 году в Пушкинском районе отремонтировали 90 муниципальных и региональных дорог общей протяженностью порядка 95 километров.