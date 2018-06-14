РИАМО - 14 июн. Московское центральное кольцо (МЦК) и метрополитен продлят режим работы до трех часов ночи в дни проведения поздних матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил РИАМО в четверг заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«Четыре раза во время чемпионата мира метрополитен и МЦК продлят свою работу до трех часов ночи. Это три дня вечерних матчей, которые проходят в Москве, где начало в 21:00. Оин день, когда состоится самый поздний матч чемпионата – игра в Калининграде, он начнется в 22:00 по московскому времени», - сказал Ликсутов.

Он уточнил, что с 16 июня на 17 июня, с 27 июня на 28 июня, с 3 июля на 4 июля, с 11 июля на 12 июля все станции метро и МЦК будут открыты для входа пассажиров до трех часов ночи.

По словам заммэра, это сделано для того, чтобы болельщики, которые смотрят поздний матч на стадионе, на фестивале болельщиков на Воробьевых горах, в барах или в гостях, не беспокоились о том, как им добраться домой после завершения игры.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 стартует в России в четверг, матчи мундиаля примут 11 городов. Турнирные игры продлятся до 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках». В первом матче сборная России сыграет с Саудовской Аравией.