РИАМО – 14 июня. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что прощание с кинорежиссером и депутатом Станиславом Говорухиным состоится в 16 июня, передает «Интерфакс».

Режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин скончался после длительной болезни в подмосковном санатории «Барвиха» утром в четверг.

«Кто хотел бы проситься со Станиславом Сергеевичем, прощание состоится в субботу в 09:00», - сказал Володин депутатам.

При этом он отметил, что более подробная информация о месте, где состоится прощание, будет доведена до фракции позже.

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Свердловской области. В 1958 году он окончил геологический факультет Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина. Однако геологом проработал не больше года.

В 1959-1961 годах Станислав Говорухин начал карьеру в кино с должностей редактора и ассистента режиссера на Казанской студии телевидения. В 1966 году он с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа. После этого работал на Одесской киностудии художественных фильмов уже в качестве режиссера.

За свою карьеру снял более 20 художественных фильмов, в том числе «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», «Место встречи изменить нельзя», «Пираты XX века». Он также снимался в фильмах, в частности сыграл в картинах «Асса», «Анкор, еще анкор!» и «Девятая рота».