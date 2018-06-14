РИАМО - 14 июн. Организация не предупредила управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям о прибытии из Барнаула в столицу семян подсолнечника, являющихся подкарантинной продукцией, фирму оштрафовали на 10 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Организация своевременно не известила управление о прибытии подкарантинной продукции (семена подсолнечника (ядро) – 20,02 тонны), поступившей из города Барнаул Алтайского края в сопровождении фитосанитарного карантинного сертификата для осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора), что является нарушением федерального закона «О карантине растений»», – говорится в сообщении.

За это нарушение надзорное ведомство привлекло ООО «Южные сказки» к административной ответственности в виде штрафа на сумму 10 тысяч рублей.

Карантинный фитосанитарный контроль направлен на выявление вредных организмов и осуществляется в целях предотвращения их заноса и распространения при перемещении подкарантинной продукции по территории РФ.

Семена подсолнечника являются подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска согласно перечню подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору).