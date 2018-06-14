РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 июн. В четверг в подмосковной Балашихе стартовал учебный проект «Рro_ЖКХ», в ходе бесплатного семинара жителям рассказали об управлении многоквартирными домами, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В июне Ассоциация председателей советов многоквартирных домов совместно с министерством ЖКХ Московской области запустила учебный проект «Рro_ЖКХ», он направлен на обучение жителей основным понятиям и инструментам управления домами. Первый семинар проекта прошел в Балашихе, его провела председатель комиссии Общественной палаты Московской области по ЖКХ и контролю за качеством работы управляющих компаний Лариса Зверева.

«Очень важно обучить жителей и управдомов, чтобы они могли грамотно контролировать управляющие компании. Курс длится три часа и рассчитан на широкий круг населения. Это также площадка для обмена опытом. Мы даем базу и собираем вопросы, чтобы в случае необходимости провести дополнительные семинары», - сказала Зверева.

Она добавила, что семинар также пройдет в микрорайоне Железнодорожный, а затем в других городах Подмосковья.

В обучении приняли участие около 40 активных жителей Балашихи. Они смогли узнать о нормативно-правовой базе, регламентирующей управление многоквартирными домами, об особенностях накопления средств на капремонт, о порядке установления размера платы на жилое помещение и многое другое. В заключение семинара участники прошли тестирование и получили справочную литературу.