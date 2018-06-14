РИАМО - 14 июн. Денежные доходы жителей Московской области в расчете на душу населения в марте 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года выросли на 2,5% и превысили 42,5 тысячи рублей, следует из отчета, размещенного на сайте Мособлстата.

«В марте 2018 года в расчете на душу населения денежные доходы составили 42 547,3 рубля, расходы – 38 962,9 рубля. По сравнению с мартом 2017 года, среднедушевые номинальные денежные доходы в марте 2018 года увеличились на 2,5%. Среднедушевые номинальные денежные расходы в марте 2018 года по сравнению с мартом 2017 года увеличились на 7,6%», – говорится в сообщении.

За январь-март 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с учетом единовременной выплаты 2017 года среднедушевые номинальные денежные доходы увеличились на 0,8%, расходы – на 4,7%. Среднедушевые номинальные денежные доходы за январь-март 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года, рассчитанным без учета единовременной выплаты 2017 года (ЕВ-2017), увеличились на 2,1%.

Реальные денежные доходы в расчете на душу населения (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) в марте 2018 года по сравнению с мартом 2017 года уменьшились на 0,7%. Реальные денежные расходы в расчете на душу населения увеличились на 4,3%.

За январь-март 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с учетом ЕВ-2017 среднедушевые реальные денежные доходы уменьшились на 2,1%, расходы – на 1,7%. По сравнению с январем-мартом 2017 года, рассчитанным без учета ЕВ-2017, среднедушевые реальные денежные доходы за январь-март 2018 года уменьшились на 0,9%.

Реальные располагаемые денежные доходы в расчете на душу населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в марте 2018 года по сравнению с мартом 2017 года уменьшились на 1,4%. За январь-март 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года с учетом ЕВ-2017 среднедушевые реальные располагаемые денежные доходы уменьшились на 3,7%. По сравнению с январем-мартом 2017 года, рассчитанным без учета ЕВ-2017, среднедушевые реальные располагаемые денежные доходы за январь-март 2018 года уменьшились на 2,4%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте 2018 года составила 50 117,2 рубля и по сравнению с февралем 2018 года увеличилась на 7,5%, по сравнению с мартом 2017 года – на 10%.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в марте 2018 года увеличилась по сравнению с февралем 2018 года на 6,4%, по сравнению с мартом 2017 года – на 7,8%.

По данным Мособлстата, инфляция в Подмосковье в марте 2018 года составила 0,5%. По данным Росстата, в марте 2018 года индекс потребительских цен в России составил 100,3%, с начала года – 100,8% (в марте 2017 года – 100,1%, с начала года – 101,0%).