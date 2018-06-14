РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июн. В подмосковном Подольске жительница городского округа пожаловалась на то, что сотрудники одного из кафе города моют свои машины прямо у здания общепита, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска обратила внимание на то, что сотрудники кафе «Шаурма» на улице Советская, 16, моют автомобили в неприспособленном для этого месте прямо за кафе. Сотрудники управления потребительского рынка администрации округа рассмотрели обращение и выехали на место. В ходе мониторинга они установили, что в кафе «Шаурма» на основании договора аренды торговой деятельностью занимается ИП Погосян М.В.

«Информация, изложенная в обращении, доведена до индивидуального предпринимателя. С ним провели разъяснительную беседу о недопущении ухудшения условий проживания граждан при занятии торговой деятельностью», – сказал замглавы администрации горокруга Алексей Кук.

В случае повторного нарушения законодательства и несоблюдения чистоты вокруг данного объекта жители вправе обратиться в территориальный отдел №35 Государственного административно-технического надзора Московской области по телефону 8(496)754-08-80.