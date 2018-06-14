РИАМО - 14 июн. Площадку для игры в настольный теннис общей площадью 600 квадратных метров, а также пункт проката спортивного инвентаря установят на ВДНХ в Москве, говорится в сообщении пресс-службы АО «Выставка достижений народного хозяйства».

«Шестнадцатого июня 2018 года на ВДНХ начнет работу площадка для игры в пинг-понг. В этом (2018 году – ред.) году игровая зона разместится между павильонами №58 «Земледелие» и №57, где находится исторический парк «Россия – моя история». Ежедневно до 30 сентября гости Главной выставки страны смогут поиграть в одну из самых популярных игр на планете», – говорится в сообщении.

Всего на площадке разместится почти два десятка столов для настольного тенниса. Общая площадь игровой зоны составляет 600 квадратных метров. Здесь же откроется пункт проката, где посетители смогут арендовать весь комплект (две ракетки, шарик, сетку, стол), а те, кто уже захватил инвентарь с собой, могут воспользоваться только столом, оборудованным сеткой.

Бесплатно сразиться в пинг-понг на ВДНХ можно в любой день недели с 11:00 до 13:00.

В предыдущие годы спортивная площадка располагалась около Шахматного клуба и пользовалась большой популярностью у посетителей.

Пинг-понг развивает реакцию, внимание, скорость и динамику, а еще это просто отличный способ провести время на ВДНХ с пользой, отвлечься от повседневных забот, поднять настроение и зарядиться положительными эмоциями.