РИАМО - 14 июн. К столичному стадиону «Лужники», где стартует чемпионат мира по футболу-2018, едут толпы иностранных и российских болельщиков, многие из них одеты в яркую национальную одежду или форму своей национальной сборной, передает корреспондент РИАМО.

В четверг в Москве открывается чемпионат мира по футболу 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Первая игра пройдет на стадионе «Лужники», где сборная России сразится в первом туре в группе А с командой Саудовской Аравии.

Уже в метро на подъезде к «Лужникам» появляется ощущение настоящего футбольного праздника. На станции «Библиотека имени Ленина» в вагон зашла группа болельщиков из Перу, которая тут же начала скандировать кричалки на родном языке, в ответ им начали отовсюду доноситься девизы команд на русском. Своеобразное соревнование по громкости продолжалось до станции «Спортивная».

«Сегодня наша команда не играет, но я всегда хотел посетить открытие чемпионата. Конечно, я надеюсь, что моя страна покажет себя на этом мундиале с хорошей стороны», – сказал болельщик Джиа, приехавший в Москву из Перу.

При выходе из станции «Спортивная» сразу попадаешь в разноцветную и шумную толпу радостных людей всех национальностей и возрастов. На улицах без труда можно заметить французов, мексиканцев, аргентинцев, колумбийцев и бразильцев. Многие болельщики, в том числе и российские, общаются и фотографируются с представителями других стран.

Больше всего болельщиков на данный момент собралось у станции МЦК «Лужники». Неожиданно громкими любителями футбола здесь оказались туристы из Южной Кореи. Около 10 человек обняли друг друга и беспорядочно прыгали около входа на станцию, выкрикивая футбольные лозунги на родном языке.

Много болельщиков собрали вокруг себя уличные барабанщики, исполняющие различные футбольные мотивы. Рядом же устроили импровизированную площадку, где каждый желающий может сфотографироваться на память с иностранными гостями.

Давки на станции метро «Спортивная» нет. Люди спокойно поднимаются по эскалаторам и идут к стадиону. Возле него дежурит большое количество волонтеров, а также аниматоров.

Иностранные фанаты на улицах Москвы. Репортаж>>