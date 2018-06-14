В центре Москвы в преддверии церемонии открытия чемпионата мира по футболу вышли фанаты сборных, участвующих в мундиале, все они в разных костюмах, а их лица ярко раскрашены.

Что изменилось в Москве к Чемпионату мира по футболу 2018 >>

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