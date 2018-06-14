РИАМО - 14 июн. Анаконды и кобры не водятся на природных территориях Москвы, это всего лишь подросшие ужи, сообщается на сайте «Мосприроды».

«Друзья, в летнее время к нам нередко поступают обращения, связанные с обнаружением змей на природных территориях. Спешим всех успокоить ни анаконд, ни кобр, ни гадюк у нас не водится. А особи, которые пугают своей длинной 50-70 сантиметров, – это всего лишь подросшие и довольные ужи. Не тревожьте их», – говорится в сообщении.

При встрече с человеком уж предпочитает спастись бегством, а не проявлять агрессию. Если его все-таки схватили, то сначала он будет пугать врага шипением и делать в его сторону выпады, а потом притворится мертвым и выделит неприятно и резко пахнущую жидкость, которая призвана отпугнуть любого, кто захочет его съесть.

Многие путают ужей с гадюками, которые не так безобидны для человека и имеют яд, но он только в очень редких случаях смертелен для людей. Самый главный признак, по которому можно безошибочно отличить ядовитую гадюку от ужа обыкновенного, – это желтые пятна. Если у змеи на задней части головы есть два желтых или беловатых пятна – это ужик. Стоит отметить, что на природных территориях в черте города Москвы гадюки не встречались уже несколько лет.

Практически ни одна змея не будет первой атаковать человека и в большинстве случаев постарается просто уползти подальше от опасности. Но все же лучше соблюдать несколько правил, чтобы неожиданная встреча не закончилась плохо.

«Если вы увидели змею – не приближайтесь к ней и не трогайте рептилию. Чаще всего она просто скроется от вас. Рано утром змеи более медлительные и необходимо внимательно смотреть под ноги, чтобы нечаянно не наступить на рептилию. Собираясь в лес лучше надеть высокую и плотную обувь – через нее змея не доберется до кожи в случае укуса», – поясняется в сообщении.