РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июн. Георгиевское Сестричество милосердия устроило для ветеранов комплексного центра социального обслуживания в Подольске концерт и подарило им подарки ко Дню России, сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Георгиевское Сестричество милосердия 13 июня провело в Подольском комплексном центре социального обслуживания (доме ветеранов) концерт, посвященный Дню России. Поздравили бабушек и дедушек настоятель Георгиевского храма священник Александр Никитин, старшая сестра Георгиевского Сестричества Евгения Самоделкина, певец и руководитель продюсерского центра «SK-Stars» Саша Колчак со своими юными подопечными, а также специальный гость мероприятия – заслуженный деятель искусств России Ирина Шведова.

«По окончании концерта Георгиевское Сестричество вручило Саше Колчаку благодарственную грамоту за многолетнее сотрудничество и отзывчивость. Бабушкам и дедушкам раздали сладкие подарки и мыло ручной работы от магазина «Мыло.Ру»», – говорится в сообщении.

Гости общались с обитателями центра, творческие коллективы исполнили для бабушек и дедушек трогательные композиции.