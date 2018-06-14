РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июн. В микрорайоне Южный городского округа Котельники реконструировали спортивную площадку для мини-футбола и баскетбола, ее площадь составляет 9 на 18 метров, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Ранее врио главы Котельников Андрей Булгаков провел выездное совещание, в ходе которого обсудил с жителями микрорайона Южный волнующие их вопросы. В рамках обхода территорий они поблагодарили руководство города и Московской области за реализацию программы по благоустройству дворовых территорий и установку новых игровых и спортивных площадок.

«У дома №8 в микрорайоне Южный завершена реконструкция спортивной площадки. Если раньше она была с гравийно-песчаным покрытием, то сейчас уложено резиновое основание для безопасности детей. Также установили ограждения, заменили и добавили новый инвентарь, нанесли разметку», - сказал Булгаков.

Он отметил, что площадь спортивного объекта составляет 9 на 18 метров. Работы по реконструкции проводились в течение двух недель. Как уточнил Булгаков, жители здесь смогут играть в футбол и баскетбол.

«Получилось красивое оформление футбольного поля. У нас во дворе много детей, которые занимаются спортом. И привести в порядок данную площадку было очень важно для жителей, она нам необходима», - сказала председатель дома №8 микрорайона Южный, член общественной палаты города Галина Новикова.

В рамках объезда Булгаков также сыграл в футбол с детьми на спортивной площадке и оценил качество проведенных работ.