РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 июн. В микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи 15 июня сотрудники ГИБДД проведут рейд по выявлению нетрезвых водителей, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Пятнадцатого июня 2018 года с 23:00 до 1:00 в микрорайоне Железнодорожный Балашихи будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в пьяном виде водителя могут оштрафовать на 30 тысяч рублей и лишить прав управления транспортным средством на срок до 2 лет, а при повторном нарушении водителю грозит уголовная ответственность.