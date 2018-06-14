РИАМО - 14 июн. С 4 по 10 июня в Италии проходило первенство Европы по волейболу среди глухих, на котором пять подмосковных сурдлимпийцев смогли получить золотые медали, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

«На соревнованиях в Палермо команду усилили Юлия Пучкова и Светлана Пашина, что, безусловно, привело к общей победе. Московскую область также достойно представили Александр Шураткин и Вячеслав Кибасов, которые внесли свой вклад в первую победу мужской сборной на европейском чемпионате», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В соревнованиях участвовали команды девушек и юношей из Италии, Турции, Польши, Украины, России и Германии. Обе российские команды вышли в финал, и последние матчи сыграли с итальянцами. Девушки без труда обыграли хозяек турнира со счетом 3:0, юноши смогли вырвать победу лишь в последней пятой партии, отыграв по итогу в 3:2.