РИАМО - 14 июн. Туристы и болельщики приобрели свыше 108 тысяч транспортных карт «Тройка» и 1,8 тысячи карт «Тройка-Подорожник», оформленных в стилистике чемпионата мира по футболу, сообщил РИАМО в четверг заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«Болельщики приобрели более 108 тысяч карт «Тройка» и более 1,8 тысячи карт «Тройка-Подорожник», выпущенных к чемпионату мира по футболу-2018. На тематических транспортных картах на фоне цветов флага России – хозяйки чемпионата – изображен футбольный мяч, залетевший в сетку ворот», – сказал Ликсутов.

Он отметил, что карта «Тройка-Подорожник» удобна для пассажиров, которые часто совершают поездки между двумя городами.

«Карта «Тройка» есть почти у каждого москвича, многие горожане коллекционируют карты с разными дизайнами, поэтому к значимым событиям или праздникам мы стараемся порадовать наших пассажиров новыми оригинальными «Тройками». Карта с уникальным дизайном, посвященным чемпионату, станет приятным памятным сувениром о крупнейшем в мире футбольном турнире», – подчеркнул Ликсутов.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 стартует в России в четверг, матчи мундиаля примут 11 городов. Турнирные игры продлятся до 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках». В первом матче сборная России сыграет с Саудовской Аравией.