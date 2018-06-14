РИАМО - 14 июн. В Воскресенском районе сотрудники полиции оказали помощь 88-летней женщине, которую они заметили ночью на улице во время дежурства, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудники ППС ночью (14 июня – ред.) заметили около одного из домов на улице Менделеева пожилую женщину, которая находилась в растерянном состоянии. На вопрос нужна ли ей помощь, она ответить не смогла, также не смогла пояснить, где проживает», – говорится в сообщении.

Полицейские привезли пенсионерку в приемный покой больницы, где ее осмотрели медработники. Здоровью женщины ничего не угрожало.

После этого стражи порядка установили место жительства 88-летней женщины и передали ее родственникам.