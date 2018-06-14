РИАМО - 14 июн. Серп молодой Луны и Венера украсят закатное небо над северо-западным горизонтом сразу после захода Солнца 16 июня, интересную картину можно будет наблюдать невооруженным глазом или в телескоп, говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

«16 июня 2018 года произойдет вечернее сближение молодой Луны и Венеры недалеко от рассеянного звездного скопления М 44 «Ясли» в созвездии Рака. Сближение можно наблюдать на всей территории России сразу после захода Солнца», – говорится в сообщении.

Наилучшие условия для наблюдения сложатся на востоке Сибири и на Дальнем Востоке. Молодой серп Луны и «вечернюю звезду» будет разделять около 3 градусов.

Сближение Луны и планеты можно будет наблюдать при ясной, безоблачной погоде с 15 по 19 июня по вечерам до 23:00, к этому часу оба светила скроются за горизонт.

Наблюдения можно проводить невооруженным глазом или в бинокль. На камеру можно заснять красивое астрономическое явление.