РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 июн. В деревне Федурново Балашихи возобновили строительство двух домов проблемного жилого комплекса «МАРЗ», в марте 2019 года работы будут завершены, сообщил в четверг генеральный директор компании-застройщика «КаскадСтройСервис» Константин Ганич.

Строительство ЖК «МАРЗ» около железнодорожной станции «Черное» в Балашихе началось в 2008 году, первые три корпуса ввели в эксплуатацию в 2012-2013 годах. Работы еще на двух корпусах приостановились из-за финансовых проблем. Благодаря поддержке Минстроя Московской области и администрации Балашихи 18 мая 2018 года было подписано соглашение между застройщиком и АКБ «Держава» по кредитованию завершения строительства корпусов 4 и 5.

«Две недели назад мы возобновили работы. В настоящее время степень готовности корпуса 4 составляет 99%, корпуса 5 - более 50%. Четвертый корпус мы сдадим в декабре текущего года, а пятый планируем подготовить к сдаче в марте 2019 года», - сказал Ганич.

Он добавил, что на строительной площадке уже работают 45 человек. В четвертом корпусе предстоит закончить внутренние отделочные работы, а также установить сантехнику и подключить дом к системе электроснабжения. В пятом корпусе в первую очередь завершат монолитные работы, затем приступят к монтажу кровли и отделке.

В корпусе 4 будет размещено 227 квартир, а в корпусе 5 – 448 квартир, общей жилой площадью около 35,2 тысячи квадратных метров. Также на территории жилого комплекса появится магазин и поликлиника на 100 посещений площадью в 957 квадратных метров, которая расположится на первом этаже пятого корпуса.