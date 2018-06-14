РИАМО - 14 июн. У спортивного стадиона «Лужники» в Москве открылись дополнительные центры выдачи паспортов болельщика, сообщается в Twitter-аккаунте «Московского транспорта».

«Рядом со стадионом «Лужники», между павильонами 5 и 1.А и рядом с павильоном 1.Е, открылись дополнительные центры выдачи FAN ID», – говорится в сообщении.

FAN ID – персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Паспорт болельщика является именным, оформляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018. Организует выдачу паспортов болельщика министерство связи и массовых коммуникаций РФ.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

Первый матч пройдет 14 июня в Москве между сборными России и Саудовской Аравии.