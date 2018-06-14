РИАМО - 14 июн. В муниципалитетах Подмосковья для зрителей открытых тренировок команд-участниц чемпионата мира по футболу FIFA 2018 организовано питание, на стадионах болельщикам предложат мороженое, чипсы, попкорн, минеральную воду и газировку, сообщил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

«Болельщикам чаще всего предлагается стандартный ассортимент, куда входят различные виды мороженого, шоколадные батончики, чипсы, попкорн, минеральная вода и газированные напитки. Эти точки уже расположены на тренировочной базе «Сатурн» в Раменском районе, тренировочной площадке СДЮШОР в городе Бронницы, на площадке «Арена Химки» в городе Химки, стадионе «Строитель» в Наро-Фоминском городском округе», - сказал Посаженников.

Он отметил, что все предлагаемые болельщикам продукты питания были утверждены управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.

Посаженников напомнил, что Московская область возглавила рейтинг российских регионов по количеству проживающих сборных-участниц чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

«На территории региона располагаются тренировочные базы, где будут проходить тренировки девяти команд-участниц турнира. В период проведения турнира в Московской области ожидается 1,8 миллиона человек, в том числе порядка 500 тысяч активных зрителей», - заключил министр.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 стартует в России в четверг, матчи мундиаля примут 11 городов. Турнирные игры продлятся по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках». В первом матче сборная России сыграет с Саудовской Аравией.

В Московской области проживают и тренируются девять сборных команд ЧМ-2018: Россия, Португалия, Иран, Франция, Перу, Аргентина, Мексика, Бельгия и Тунис.