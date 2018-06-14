РИАМО - 14 июн. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Термакон Групп» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в управление поступило обращение от ФГБК «Войсковая часть 54729» о внесении сведений в отношении ООО «Термакон Групп» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на транспортно-экспедиционные услуги.

«По результатам рассмотрения обращения ведомство признало действия ООО «Термакон Групп» не соответствующими закону, а сведения в отношении общества – подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд», – говорится в сообщении.

Арбитражный суд Москвы отказал обществу в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения антимонопольного органа.