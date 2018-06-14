РИАМО - 14 июн. В городском округе Клин в четверг 30 человек получили ключи от новых квартир, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Сегодня в рамках губернаторской программы расселения аварийного жилого фонда 30 человек получили ключи от новых квартир в доме-новостройке в деревне Елгозино, дом №48А. На реализацию данной программы выделено порядка 30 миллионов рублей, из них 24 миллиона рублей – из бюджета Московской области и 6 миллионов рублей - из бюджета городского округа Клин», – сообщила глава округа Алена Сокольская.

Расселяемый жилой дом находится в деревне Тархово. Это здание 1973 года постройки с печным отоплением на угле и деревянными полами.

Новый трехэтажный дом на 18 квартир в деревне Елгозино возвела компания ООО «Строительные технологии». В домах стоят электроплиты, сантехника, произведен ремонт квартир и подъездов. Есть уличное освещение, детская площадка, мусорные контейнеры и большая парковка для машин.

«Важно, что мы не переселяем жителей села в город. Мы не прерываем связь поколений, мы не срываем людей с насиженных мест и не заставляем их менять привычный уклад жизни. Люди остаются жить в своих поселениях, в которым они привыкли. Просто вместо старых неблагоустроенных квадратных метров они получают комфортабельное современное жилье», – сказала Сокольская.