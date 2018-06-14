РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июн. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска продолжат строительство Южного обхода по улице 43-й Армии, на проектные работы выделили свыше 25 миллионов рублей, сообщается на сайте «РосТендер».

В Подольске продолжится строительство дороги Южный обход. Такая мера позволит избавить улицы города от автомобильных пробок. Проект нового участка бессветофорной трассы планируют сделать к концу осени.

«На выполнение проектных и изыскательских работ из бюджета Московской области выделено 25,8 миллиона рублей. Дирекция дорожного строительства области объявила тендер по выбору подрядчика для подготовки проекта. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 июля, его итоги планируется подвести 11 июля», – говорится в сообщении.

На разработку проекта отводится 150 дней с момента заключения контракта. Таким образом, ориентировочно он должен быть готов к концу осени 2018 года.