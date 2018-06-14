РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июн. Граффити с символом ЧМ-2018 волком Забивакой появилось на стене водопроводной станции в микрорайоне Кузнечики Подольска, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольск готов к чемпионату мира по футболу. Учащиеся школы «Студия Граффити» в рамках областного конкурса граффити оформили стену водопроводной станции на улице Генерала Стрельбицкого, 12», – говорится в сообщении.

Волк Забивака – официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Он одет в сине-белую футболку с надписью черного цвета «RUSSIA 2018» и красные шорты.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 стартует в России в четверг, матчи мундиаля примут 11 городов. Турнирные игры продлятся до 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках». В первом матче сборная России сыграет с Саудовской Аравией.