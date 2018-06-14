РИАМО - 14 июн. Количество безработных в Московской области в апреле 2018 года по сравнению с мартом 2018 года снизилось на 3%, по сравнению с апрелем 2017 года снижение составило 21,3%, следует из документа, размещенного на сайте Мособлстата.

«По данным министерства социального развития Московской области, на конец апреля 2018 года официальный статус безработных получили 20,8 тысячи человек. Численность безработных по сравнению с предыдущим периодом уменьшилась на 3%, или на 647 человек. Уровень официальной (или регистрируемой) безработицы на конец апреля 2018 года составил 0,5% экономически активного населения. Пособие по безработице назначено 81,5% безработных», – говорится в сообщении.

На конец апреля 2018 года за содействием в поисках подходящей работы обратилось 27 604 человека, из них 44 человека – иностранные граждане и лица без гражданства, 26 933 человека – незанятые граждане.

Размеры трудоустройства безработных в апреле 2018 года были на 4,3% больше, чем в марте 2018 года. Всего при содействии государственной службы занятости в январе-апреле 2018 года трудоустроено 9 311 человек, из них безработных – 7 023 человека, или 75,4%.

Заявленная работодателями потребность в работниках на конец апреля 2018 года составила 45 986 человек. При этом нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения на одну заявленную вакансию составила 0,59 человека, что на 6,3% ниже показателя марта 2018 года и на 20,3% ниже показателя апреля 2017 года.

Численность рабочей силы (населения в возрасте 15 лет и старше) в апреле 2018 года по итогам выборочного обследования рабочей силы 4,126 миллиона человек. При этом 4,016 миллиона человек квалифицировалась как занятые экономической деятельностью и 110 тысяч человек – как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).