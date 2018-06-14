РИАМО (РЕУТОВ) - 14 июн. В подмосковном Реутове создается любительская футбольная лига, в которую могут войти все желающие в возрасте старше 18 лет, сообщил в четверг глава городского округа Станислав Каторов.

«Любительские команды будут тренироваться на футбольных полях города: только за три последних года четыре новые футбольные школы появились на реконструированных стадионах при школах. Кроме того, в нашей спортивной школе «Приалит» сегодня занимаются 338 детей», - сказал Каторов.

Он добавил, что помимо детских команд в Реутове существует футбольный клуб «Приалит», выступающий в первенстве ЛФК Москвы в группе А.

По данным Реутовского информагентства, на домашнем стадионе также планируется сооружение универсальной спортивной площадки, которая в зимнее время будет использоваться как хоккейная коробка, а летом превратится в универсальную площадку для игр в баскетбол, волейбол и минифутбол, а также будет использоваться для тренировок любительских команд.