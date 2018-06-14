РИАМО – 14 июн. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пояснила порядок выхода на пенсию с 2019 года в связи с новой пенсионной реформой, сообщает Газета.ru.

«Начиная с 2019 года, возраст выхода на пенсию будет ежегодно увеличиваться на один год. Так, к 2028 году мужчины выйдут на пенсию в 65 лет, а к 2034 году — женщины в возрасте 63 лет», - сказала Голикова.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев озвучил предложение правительства повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

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