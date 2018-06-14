РИАМО - 14 июн. В ближайшее время в подмосковных Мытищах начнется проектирование и строительство снегоплавильной установки, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«На очередном «строительном» дне рассматривался вопрос о предоставлении земельного участка, необходимого для проектирования и строительства снегоплавильной установки. Пропускная способность современной установки должна быть не менее 8 кубометров снега», – отмечается в материале.

Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров подчеркнул, что в первую очередь на участке необходимо определить санитарно-защитную зону, затем подготовить соответствующую проектную документацию. Данный вопрос остается на контроле, к его обсуждению местные власти вернутся через неделю.

Кроме того, в ходе совещания по строительным вопросам было рассмотрено обращение жителей дома №39, корпус 2 по улице Юбилейной, которые хотят закрыть транзитный проезд через дворовую территорию и тем самым обезопасить детскую площадку.

«После общения с жителями и осмотра территории было принято решение снести незаконно установленные гаражи, а на их месте сделать парковку. А на следующий год запланировать благоустройство дворовой территории, сделать спортивную площадку и озеленение», - добавляется в сообщении.