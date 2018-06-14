РИАМО - 14 июн. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) заключила первые договоры на подключение к теплоснабжению 23 «стартовых» многоквартирных дома, участвующих в программе реновации в Москве, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Центр технологических присоединений МОЭК» заключило с Московским фондом реновации первые договоры на подключение к системе централизованного теплоснабжения 23 «стартовых» многоквартирных домов, обеспечивающих «волновое переселение» жителей по программе реновации жилищного фонда Москвы. Суммарная подключаемая тепловая нагрузка составит более 43 гигакалорий в час», – говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, также в ближайшее время планируется заключить договоры на технологическое присоединение еще 36 «стартовых» многоквартирных домов с запланированной суммарной тепловой нагрузкой более 54 гигакалорий в час.

Всего в рамках программы реновации ООО «ЦТП МОЭК» планирует произвести организацию технологического присоединения к сетям теплоснабжения 242 «стартовых» многоквартирных дома.

Программа реновации жилья касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5171 дом. Городские власти утвердили 242 площадки для строительства «стартовых» домов с градостроительным потенциалом в 3,6 миллиона квадратных метров. Этот перечень не является окончательным и будет дополняться.