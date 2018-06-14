РИАМО - 14 июн. Пользователи социальных сетей соболезнуют родным и близким прославленного режиссера, председателя комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина, который скончался после длительной болезни в подмосковном санатории «Барвиха» утром в четверг.

«Умер наш друг - Станислав Сергеевич Говорухин - кинорежиссер, политический и общественный деятель. Человек с большой буквы, человек-легенда, настоящий патриот и любящий сын своего народа, своей родной земли! Такие, как он, и есть соль земли Русской! Прощай, мастер! Светлая память!», - написал в Twitter кинорежиссер Андрей‏ Дутов.

Соболезнования родным и близким Говорухина выразила депутат Московской городской думы Людмила Стебенкова.

«Скончался Станислав Говорухин, великий режиссер, который открывал нам мир. Сложно поверить, что его нет с нами больше», - написала парламентарий в своем микроблоге.

Пользователь Twitter Анатолий Макаров‏ назвал Говорухина гениальным художником, проникновенным лириком, совестью России и защитником народа.

Москвич Тимур‏ вспомнил лучшие картины режиссера, которые полюбились всей стране.

«Обожаемые с детства фильмы: «В поисках капитана Гранта», «Приключение Тома Сойера», любимый детектив «Место встречи изменить нельзя», еще «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок». Спасибо вам, Станислав Говорухин, за ваше вечное кино…» - написал пользователь.

Юрий Косенков‏ отметил в своем микроблоге, что Говорухин будет жить в своих картинах и в сердцах зрителей.

Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Свердловской области. В 1958 году он окончил геологический факультет Казанского государственного университета имени В. И. Ульянова-Ленина, однако геологом проработал не больше года.

В 1959-1961 годах Говорухин начал карьеру в кино с должностей редактора и ассистента режиссера на Казанской студии телевидения. В 1966 году он с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа. После этого работал на Одесской киностудии художественных фильмов уже в качестве режиссера.

За свою карьеру снял более 20 художественных фильмов, в том числе «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», «Место встречи изменить нельзя», «Пираты XX века». Он также снимался в фильмах, в частности сыграл в картинах «Асса», «Анкор, еще анкор!» и «Девятая рота».