РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 июн. В четверг по поручению врио главы Котельников Андрея Булгакова в микрорайоне Силикат городского округа провели работы по опиловке сухостойных деревьев и покосу травы, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

Тринадцатого июня врио главы Котельников провел выездное совещание в микрорайонах Силикат и Южный. В ходе мероприятия Булгаков обошел территории и обсудил с горожанами волнующие их вопросы. По итогам встречи глава Котельников поручил провести покос травы и опиловку сухостойных деревьев. Кроме того, подрядная организация должна составить график работ по благоустройству.

«По поручению врио главы Котельников Андрея Булгакова в микрорайоне Силикат у дома №24 начались работы по опиловке сухостойных деревьев. Кроме того, произведен покос травы у магазина «Дикси» у яблоневого сада», – говорится в сообщении.

Эти виды работ продолжаются на территории всего микрорайона.