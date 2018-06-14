РИАМО - 14 июн. В городском округе Ступино на территории завода по производству обоев ООО «ФИПАР» планируют построить логистический центр общей площадью более 4,6 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство логистического центра на заводе по производству обоев в городском округе Ступино на улице Академика Белова», – сказал министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

Согласно утвержденному проекту, в одноэтажном здании, на площади более 4,6 тысячи квадратных метров разместятся складские, административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории будет расположена стоянка для грузового транспорта, обустроены места для проведения разгрузочно-погрузочных работ.

Застройщиком объекта выступает ООО «ФИПАР». Объем инвестиций составит порядка 160 миллионов рублей. Будет создано 25 новых рабочих мест.

Срок действия разрешения на строительство – до марта 2020 года.