РИАМО (ЛОБНЯ) - 14 июн. Более 280 несовершеннолетних подростков планируют трудоустроить в Лобне на время летних каникул, им предложат работать в трудовых бригадах на базе школьных лагерей, сообщил Лобненскому информагентству представитель городского Центра занятости населения (ЦЗН).

«С 1 июня по 31 августа планируется трудоустроить более 284 несовершеннолетних подростков, в том числе тех, кто находится в трудной жизненной ситуации или состоит на различных видах профилактического учета», – сказал представитель ЦЗН.

Он добавил, что подростки летом смогут поработать в трудовых бригадах на базе школьных лагерей, а также в лагере профессионального развития.

По информации агентства, в Лобне на данный момент работу получили более 165 подростков.