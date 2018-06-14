РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 июн. Жители подмосковного Королева смогут получить призы за фото с волком Забивакой, своими снимками они поддержат сборную России на чемпионате мира по футболу, написал в своем аккаунте в Instagram глава города Александр Ходырев.

«Сейчас ходит достаточно много шуток, но нашей сборной нужна наша поддержка! На проспекте Королева был установлен символ этого чемпионата - волк Забивака! Фотографируйтесь с ним и выкладывайте фото с хештегом #королевзасборную, авторы самых интересных фото получат призы», - написал Ходырев.

Чемпионат мира по футболу FIFA стартует в четверг и будет проходить до 15 июля. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».