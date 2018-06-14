РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 июн. В Балашихе с начала 2018 года отремонтировали более 300 подъездов, всего запланирован ремонт 1 260 подъездов, говорится в сообщении пресс-службы городского отделения партии «Единая Россия».

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов и региональный координатор партийного проекта «Народный контроль» Шерзод Атаев совместно с активистами «Молодой Гвардии», представителями управляющих компаний и старшими по домам проверили ход ремонта подъездов в микрорайоне Железнодорожный.

«В этом (2018 году – ред.) году в рамках реализации программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Мой подъезд» в Балашихе запланирован ремонт 1 260 подъездов. Уже отремонтировано больше 300 подъездов, работы продолжаются. Балашихинское отделение «Единой России» намерено выборочно проверить качество выполненных работ во всех районах Балашихи», – сказал Ефимов.

Он добавил, что по итогам рейда на контроль взяли дома двух управляющих компаний ООО «Созидание» и ООО «Квартал-2005» микрорайона Железнодорожный, которые запланировали в текущем году отремонтировать порядка 150 подъездов.

«В 37 подъездах работы уже завершены, еще на 20 строители приступили к работам. В подъездах красятся стены, потолки, кладется плитка на первом этаже, устанавливаются энергосберегающие светильники с датчиками движения, меняются окна и почтовые ящики», – пояснил Ефимов.

В ходе рейда партийцы осмотрели подъезды на улице Новой и Пушкина и пообщались с жителями.

«В целом жители довольны проводимыми работами, и в тех домах, где мы сегодня (14 июня – ред.) побывали, нарушений не выявлено. Прежде чем начать работы, управляющие компании согласовывают не только перечень работ, но даже цвета стен. Для оформления подъездов приглашается художник, который расписывает входные группы и стены пейзажами», – сказал Атаев.