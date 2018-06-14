В Ногинске во время демонстрационного полета авиации МЧС РФ под сброс большого количества воды попал автомобиль ДПС.
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В Ногинске во время демонстрационного полета авиации МЧС РФ под сброс большого количества воды попал автомобиль ДПС.
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