РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июн. Глава Подольска Николай Пестов предложил своим профильным заместителям проработать решения проблем в микрорайонах горокурга, которые выявили во время встреч с жителями, и через две недели доложить о принятых мерах, говорится в сообщении пресс-службы горокруга Подольск.

Девять отчетных встреч властей с жителями горокруга прошли в микрорайонах Подольска в марте-апреле 2018 года, в них приняли участие более 1 500 человек, они задали около 600 вопросов. Итоги встреч Пестову представил замглавы администрации по развитию территорий Сергей Иванов.

«По итогам выступления глава городского округа Подольск Николай Пестов предложил всем профильным заместителям главы администрации по курируемым направлениям проработать озвученные проблемы и через две недели доложить о принимаемых мерах по их разрешению», - говорится в сообщении.

В Климовске нужно решить проблемы ремонта дорог и тротуаров, установки детских и спортивных площадок, устройства парковочных мест, благоустроить территорию после ввода в эксплуатацию Южного обхода. А также необходимо разобраться с долгостроями, построить школы и детские сады, объекты культуры и спорта, расселить Южный поселок.

В микрорайоне Кузнечики требуется создать парковочные места, площадки для выгула собак, открыть отделения Сбербанка и «Почты России», сделать пешеходные дорожки к школе №35, отремонтировать хоккейную коробку на улице Академика Доллежаля у дома №15, упорядочить сезонную торговлю овощами, связать транспортным сообщением микрорайон и поселок Дубровицы, принять земельные участки и имущество от Минобороны РФ в муниципальную собственность.

В микрорайоне Львовский предстоит достроить эстакаду через железную дорогу, переселить из ветхого фонда людей, решить судьбу березовой рощи, повысить качество услуг холодного и горячего водоснабжения

В микрорайоне Дубровицкий нужно строить дорогу к участкам, выделенным многодетным семьям, построить два пятиэтажных жилых дома для расселения из ветхого жилья.

В микрорайоне Лаговский жителей беспокоит складирование и переработка ТБО вблизи деревень. Нужны инженерные коммуникации для земельных участков многодетных семей. Необходимо переселить жителей аварийных домов поселка Молодежный и деревни Бережки.

В микрорайоне Стрелковский нужно расселить ветхий жилой фонд, решить проблему обманутых дольщиков. В амбулаториях деревень создать физиотерапевтические кабинеты, найти педиатра. Требуется восстановить транспортное сообщение между Подольском и Федюково. Предстоит переселить более 30 семей из ветхого фонда.