РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 июн. В городском округе Котельники в четверг прошел «экологический десант», в котором приняли участие более 300 воспитанников детских летних лагерей, они провели уборку лесопарковых зон города, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В рамках Дня экологии, который прошел на базе летних городских лагерей в четверг (14 июня – ред.), более 300 детей приняли участие в «экологическом десанте». Совместно с вожатыми они провели уборку мусора на территории лесопарковых зон городского округа», – сказал врио главы Котельников Андрей Булгаков.

Он отметил, что акция День экологии прошла во всех летних лагерях для детей. Она также включала в себя конкурс экологического проекта и викторину. Данное мероприятие направлено на приобщение подрастающего поколения к проблемам экологии и бережного отношения к природе.

«Также в рамках летней оздоровительной кампании для детей, которые посещают городской лагерь «Белка» на базе второй школы, прошел туристический слет. Ребята научились ставить палатку и основам первой медицинской помощи. Они приняли участие в викторине, поучаствовали в спортивных состязаниях», – добавил Булгаков.

В Котельниках на базе городских школ работают летние оздоровительные лагеря «Белка». В них участвуют более 300 детей. Центральным мероприятием работы лагерей станет акция «Вахта памяти», посвященная началу Великой Отечественной войне.