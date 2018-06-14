РИАМО - 14 июн. В течение четырех лет для Московского метрополитена будет построено четыре новых электродепо, а депо «Сокол» будет реконструировано, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«В 2018-2022 годах будет построено четыре новых электродепо для Московского метрополитена. Это депо «Солнцево», «Руднево», «Столбово» и «Южное». Также в указанные период планируется расширить электродепо «Владыкино» и реконструировать депо «Сокол», – сказал глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

В настоящее время на Московском метрополитене эксплуатируется 18 электродепо. Помимо выполнения своей основной функции – отстоя, планового обслуживания и мойки подвижного состава – электродепо являются базовыми предприятиями Московского метрополитена по ремонту электропоездов и вспомогательному производству.

11 июня 2018 года состоялось открытие электродепо «Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена.

«Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что современные электродепо – это не просто небольшие сооружения, а настоящие заводы, на которых монтируются современное оборудование, работают тысячи людей, инженеров, механиков, слесарей, машинистов», – сказал Бочкарев.